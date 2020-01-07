Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan YPG/PKK'lı teröristler hakim karşısında - Son Dakika
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Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan YPG/PKK'lı teröristler hakim karşısında

6 saat önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan YPG/PKK'lı teröristler hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Elif K. (26) ve Suriye uyruklu Halim M. (27) ile avukatlar katıldı.

Elif K. savunmasında, emniyetteki ifadesinde detaylı beyanda bulunduğunu belirterek, etkin pişmanlık iradesinin devam ettiğini söyledi.

Bir etkinliğe katılmak için 2014'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gittiğini belirten Elif K, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bir kampta kendisine silah kullanımı ve bomba yapımıyla ilgili eğitimler verdiğini anlattı.

Elif K, örgütün "ses getirecek eylemi" Antalya ya da Mersin'de gerçekleştirmesini istediğini ifade ederek, "İnisiyatif bana bırakılmıştı. Ben de eylemi Mersin'de gerçekleştirmeye karar verdim. Eylemi gerçekleştirmek için yola çıktığımda Adana'ya kadar uygulama noktalarına takılmadım. Fakat Adana'da güvenlik noktasında yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım, çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Halim M. ise Suriye'de YPG/PKK terör örgütü içerisinde zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Benim herhangi bir bombalı saldırıyla ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Elif K'nin tutuklulukta kaldığı süre ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma isteği dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesini, Halim M'nin ise tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl ağustos ayında Adana'da yakalanan YPG/PKK'lı teröristler Elif K. ve Halim M. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanış, Elif K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak terör örgütüne nasıl katıldığına ve planlanan eylemlere ilişkin bilgiler vermişti.

Suriye, Adana, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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