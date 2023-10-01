Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler - Son Dakika

Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler

Son Güncelleme: 01.10.2023 10:37

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristten biri kendini patlattı, diğeri vurularak öldürüldü. İşte saldırı girişimi sonrası bölgeden gelen ilk görüntüler...

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Bölgeye hafif ticari araçla gelen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğer terörist çatışma sırasında vurularak öldürüldü.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bakanlığa düzenlenen saldırı sırasında 2 polis memurumuz da hafif şekilde yaralandı. Öte yandan bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden de ilk görüntüler geldi.

ARAÇTAKİ MERMİ İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Servis edilen fotoğraflarda teröristleri Kızılay'a getiren aracın kapılarının açık ve camlarında mermi izlerinin olduğu görüldü.

İşte o kareler;

Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi
Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler geldi

İçişleri Bakanlığı, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler - Son Dakika
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