Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Bölgeye hafif ticari araçla gelen 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğer terörist çatışma sırasında vurularak öldürüldü.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bakanlığa düzenlenen saldırı sırasında 2 polis memurumuz da hafif şekilde yaralandı. Öte yandan bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden de ilk görüntüler geldi.

ARAÇTAKİ MERMİ İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Servis edilen fotoğraflarda teröristleri Kızılay'a getiren aracın kapılarının açık ve camlarında mermi izlerinin olduğu görüldü.

İşte o kareler;