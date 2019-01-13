Bombalı saldırı kamerada Beyoğlu
'nda bir otoparka bombalı saldırı düzenleyen DHKP-C'li terörist yakalandı
Örgüt üyesine ait güvenlik kamera görüntüleri ve bırakılan EYP'min patlama anı ortaya çıktı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçen hafta bir otoparkın giriş kapısına uzaktan kumandalı bomba bırakarak saldırı düzenleyen DHKP-C'li terörist yakalandı. Zanlının bomba bırakması ve yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay 9 Ocak tarihinde gece saat 00: 15 sıralarında Beyoğlu'nda bir otopark girişinde yaşandı. Otoparkın girişine yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı.
Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul
Terörle Mücadele Şube Polisi, EYP'de parmak izi bulunan DHKP-C'li B.D.E. adlı hücre üyesinin peşine düştü. Bombacı teröristin Okmeydanı
'nda bir evde kaldığını tespit eden emniyet kuvvetleri, 11 Ocak'ta sabaha karşı düzenlenen operasyonla B.D.E.'yi gözaltına aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
DHKP-C'li E.'nin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Öte yandan EYP'yi bina girişine yerleştiren DHKP-C'li teröristin güvenlik kamera görüntüleri ve uzaktan kumandalı sistemle patlatılan bombanın infilak anı ortaya çıktı. Görüntülerde zanlı elinde EYP bulunan çanta ile sokaktan geçerken görülüyor. Daha sonraki görüntü kayıtlarında ise patlayıcının infilak anı yer alıyor.