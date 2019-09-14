Bombalı saldırıda kolunu kaybeden Iraklı gence "biyonik kol" desteği

Irak'ın Ambar kentine düzenlenen bombalı saldırıda anne ve babası ile 7 kardeşi ölen, kendisinin de kolu kopan 28 yaşındaki Muhammed Muvaffak Mehdi, İHH ve hayırseverlerin desteğiyle biyonik kola kavuştu.

Iraklı Muhammed Muvaffak Mehdi, 3 yıl önce ailesi ile evlerinde oturdukları sırada bombalı saldırı sonucu tüm aile bireylerini kaybetti. Saldırıda kendisinin de sol kolu koptu.

Saldırının ardından evlerinin enkazından çıkarılan Mehdi, kentteki bir hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından önce Suriye'ye geçen Mehdi, bir süre sonra Türkiye'ye sığındı.

Eskişehir'e gelerek kendi emeğiyle ekmeğini kazanmak isteyen Mehdi, İHH Eskişehir Şubesine müracaat ederek biyonik kol yapımı için destek istedi.

Hayırseverlerin yardımıyla yarı biyonik kola kavuşan Mehdi, Türkiye'nin ve Türk insanın yardıma muhtaç Müslüman alemine kapılarını açtığını belirterek, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'de insanların kendisine sahip çıktığını ifade eden Mehdi, şunları söyledi:

"Bombalı saldırıda sol kolum koptu. Türkiye'ye tedavi olmak ve ilaç almak için geldim. Çalışamıyordum. İHH bana sahip çıktı. Son yıllarda zor günler geçiren Müslüman coğrafyasında yaşayan insanlara sahip çıkan ve onları koruyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tek hayalim Türkiye'de kalmak ve burada ibadetlerimi özgür bir şekilde hayatımın sonuna kadar yapmak."

İHH Eskişehir Teşkilatlandırma Başkanı Neşet Gürsoy ise bombalı saldırıda sol kolunu kaybeden Mehdi'ye yardımsever Eskişehirlilerin sahip çıktığını kaydetti.

Her yıl yaklaşık 10 bin muhacir aileye yardım ulaştırdıklarını anlatan Gürsoy, "Muhammed tek kolu olmadığı için çalışamıyor. Gününün büyük bir kısmını camide geçiriyor. Hayırseverlerin yardımıyla yeni bir hayata adım attı." ifadesini kullandı.