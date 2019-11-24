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Bombalı saldırıda yaralanan bebekler taburcu edildi

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hafif yaralanan Abud İsa (1) ve Mizam El Ali (1) Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bombalı saldırıda yaralanan bebekler taburcu edildi, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hafif yaralanan Abud İsa (1) ve Mizam El Ali (1) Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Her iki bebekle yakından ilgilenen hemşire ve doktorlar, bebeklerin altını değiştirip mama hazırlayarak bakımını yaptı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde dün PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Sanayi Mahallesi'nde ekmek almak için sıra bekleyen sivilleri hedef alan saldırıda 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırının ardından yaralılar ambulanslarla Akçakale'ye getirildi. Patlamada hafif yaralanan Abud İsa ve Mizam El Ali isimli bebekler de Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan bebeklerin sağlık çalışanları tarafından altları değiştirildi, mamaları hazırlanarak yedirildi. Hemşireler bebekleri korkmaması için tedavi boyunca kucaklarından indirmedi.Bebekler tedavilerinin ardından Suriye'ye götürülerek ailelerine teslim edildi.


Barış Pınarı Harekatı, Devlet Hastanesi, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:06 Kaynak: DHA
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