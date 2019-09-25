Son Dakika Haberleri: Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı
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Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı

33 dakika önce

Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı.

Bombalı saldırıda zarar gören araçlar kaldırıldı, System.String[]

Adana'da polis servis otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerinde temizlik çalışmaları başladı. Saldırıda zarar gören araçlar çekici ile kaldırıldı.


Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.


Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak saldırının olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerinde temizlik çalışması sürerken, patlama nedeniyle hasar gören servis aracıyla diğer otomobil ve motosikletler çekici ile kaldırıldı. - ADANA

Sabah, Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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