Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor - Son Dakika

Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor.

Bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan sivillerin tedavileri sürüyor.


Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen önceki gün İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıda 19 sivil hayatını kaybederken, 68 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, çok sayıda yaralının ise kent merkezinde bulunan hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Diğer yandan, saldırıda yaralanan bir çocuğun daha durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırı nedeniyle birçok kişi ise kol ve bacaklarını kaybetti. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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