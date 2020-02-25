Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor - Son Dakika

Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor

6 saat önce

İdlib ve Halep'te Esad rejiminin hava saldırıları nedeniyle can kaybı artarken, yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor.

İdlib ve Halep'te Esad rejiminin hava saldırıları nedeniyle can kaybı artarken, yerinden edilen sivillerin kaçışı devam ediyor.

Suriye'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Halep ve İdlib kırsalında yaşam mücadelesi veren siviller bombardıman nedeniyle köyden köye kaçarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bombardımandan kaçan sivillerin bazıları çevredeki köylere sığınıyor, bazıları ise düzenli kamplar bulunmaması nedeniyle bölgede kendi çabalarıyla çadır kuruyor. Kaçan siviller Suriye'nin kuzeyinde İdlib'e yakın olan Atme, Deir Hassan köyleri ile Halep çevresinde Al-Dana, Afrin ve Cinderes ilçesinde kamplara yerleşiyor. Aileler kötü koşullara rağmen yaşam mücadelelerini sürdürüyor. Evlerinden ayrılan siviller, eşyalarını kamyonete yükleyerek kaçışını sürdürüyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Bombardıman sürüyor, Suriyeliler kaçıyor

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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