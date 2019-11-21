Bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadı başladı (1)

Zeytin hasadı yapılmasından detaylar

Kah köyünde zeytin hasadına başlayan Macid Alluş ile röportaj İdlib'de bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadı başladı

Çiftçiler, İdlib'in güneyindeki bölgelerde yoğun hava saldırıları nedeniyle zeytin tarlalarına erişemiyor

Gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış da zeytinciliği olumsuz etkiledi

EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin en önemli zeytin üretim merkezi İdlib'de çiftçiler, bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadına başlasa da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle beklenen verim alınamadı.

İdlib'deki zeytin hasadına başlayan çiftçiler, Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava ve kara saldırıları yüzünden İdlib'in büyük bölümündeki zeytin tarlalarına erişemiyor.

Gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış da zeytinciliği olumsuz etkiledi.

Suriye Türkiye sınırındaki Kah köyünde zeytin hasadına başlayan Macid Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir litre mazotun fiyatı 400 Suriye lirası (3 TL). Malzemeler keza pahalı. Çiftçi ne kadar bolluk içerisinde olsa da hasat yetersiz kalacak. Satarak kazanılanlar harcamaları karşılamıyor. Ağaçlar doğru düzgün ilaçlanmadı. O yüzden kurtlu. Zeytinleri sadece yağını çıkarmak için kullanacağız. O da az miktarda olacak çünkü ağaçlar bakımsız." diye konuştu.

"Zeytinlerimizi sanki başkasının tarlasından çalıyormuşçasına toplayabiliyoruz"

Bombardıman yüzünden yerinden edilen Maarethırmeli Ali Hasan da 4 ay önce göç ettiklerini, ölümü göze alarak bombardıman altında zeytin topladığını söyledi.

Hasan, "Bölgeyi tarayan keşif uçakları yüzünden kimse tarlasına erişemiyor. Zeytinlerimizi sanki başkasının bahçesinden çalıyormuşçasına toplayabiliyoruz. İnsanlar 2-3 gece bombardıman nispeten durunca hasada başlıyor." dedi.

Hasat sırasında saldırılar yüzünden çok sayıda çiftçi ve işçinin hayatını kaybettiğini belirten Hasan, saldırıların son bulmasını dilediğini, göç yolculuğunda zeytinden başka maddi kaynak sağlayacak bir şeylerinin olmadığını söyledi.

- "Zeytin oranı geçen yıla göre yüzde 80'den az"

Zeytin işleme fabrikası sahibi Mustafa Musa da şöyle konuştu:

"Çuvalların fiyatları bile pahalandı, 700 Suriye lirası civarı (5 TL). Nakliyat 1000 Suriye lirası (8 TL). Bir teneke 900 Suriye lirası ( 7 TL). İlaçlar etkisiz. Hastalıklar çok. Zeytin oranı geçen yıla göre yüzde 80 daha az. Bir teneke zeytin yağının satış fiyatı 25 dolar (142 TL). Bir teneke (16 litre) zeytinyağı almak için harcanan para ise yaklaşık 30 dolar (170 TL)."

Musa, çiftçilerin yaşadığı sorunların kısmen Türkiye'ye ihracat yolunun açılmasıyla çözüleceğini kaydetti.