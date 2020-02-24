Bombardımanda bacağını kaybeden nur, protezine kavuştu - Son Dakika
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Bombardımanda bacağını kaybeden nur, protezine kavuştu

7 saat önce

Bombardımanda bacağını kaybeden Nur, protezine kavuştuHasan DÖNMEZ İbrahim KÖRDEMİRCİ, İDLİB, (DHA) ' SURİYE'nin İdlib kentinde 7 yıldır faaliyet gösteren protez merkezi, şimdiye kadar bombardımanlarda uzuvlarını yitiren 5 bin kişiye ücretsiz protez sağladı.

Bombardımanda bacağını kaybeden Nur, protezine kavuştu

Hasan DÖNMEZ İbrahim KÖRDEMİRCİ, İDLİB, (DHA) ' SURİYE'nin İdlib kentinde 7 yıldır faaliyet gösteren protez merkezi, şimdiye kadar bombardımanlarda uzuvlarını yitiren 5 bin kişiye ücretsiz protez sağladı. Evlerinin bombalanmasıyla sağ ayağını kaybeden ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen Nur el Din Kosa (14), 'Koltuk değneklerinden kurtulduğum için çok mutluyum. Bir destek olmadan ayakta kalabilmeyi çok özlemiştim' dedi.

Suriye'nin bir çok kentinde 7 yıldır faaliyet gösteren Suriye Ulusal Protez Merkezi, bugüne kadar bombardımanlarda uzuvlarını kaybeden yaklaşık 5 bin kişiye protez sağladı. Bağışlarla hizmet gösteren protez merkezi, protezleri de kendi imalathanelerinde hazırlıyor. Uzuv kaybı yaşayarak merkeze başvuranlara protezleri takıldıktan sonra psikoterapi tedavisi de uygulanıyor. Fizik tedavileri tamamlanan engelliler, uyum süreci tamamlandıktan sonra protezlerine ücretsiz kavuşuyor. Suriye'de ampütasyon merkezinin yok denecek kadar az olduğunu belirten merkezin yöneticilerinden Ahmed el İbrahim, 'Burası ücretsiz protez merkezi. Savaşta bacağını, kolunu kaybeden ve engelli kalanları burada tedavi ediyor, ücretsiz protez takıyoruz. 2013 yılından bu yana biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Merkezimizin Suriye içerisinde şubeleri var. Merkezimiz şimdiye kadar yaklaşık 5 bin hastaya hizmet verdi. Vakalarımızın çoğu, rejim ve Rus uçaklarının bombardımanından kaynaklanıyor. Protez merkezimiz ham madde bulmakta güçlük çekiyor. Bunun nedeni ise, uzuv kaybı yaşayan hastaların çokluğu. Ampütasyon merkezleri bölgemizde çok az. Neredeyse bütün hastalarla biz ilgileniyoruz' dedi.

'AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAYI ÇOK ÖZLEMİŞTİM'

Rejim uçaklarının Serakib ilçesindeki evlerini bombalamasıyla, sağ bacağını kaybeden Nur el Din Kosa, annesinin de aynı saldırıda sağ kolunu kaybettiğini söyledi. Kosa şöyle devam etti

'Uçaklar, Serakib'deki evimizi bombaladı. Benim sağ bacağım bombardıman sonucu koptu. Annemin ise sağ kolu koptu. Bu merkezin adını bana verdiler, ben de tedavi olmak için buraya geldim. Allah'a şükür burada protezim takıldı ve şimdi yürüyorum. Bana yürüme şansı veren bu merkeze teşekkür ediyorum. Önceden koltuk değnekleriyle yürüyordum. Şimdi ise protez ile yürüyorum. Koltuk değnekleri olmadan ayaklarımın üzerinde durabilmeyi çok özlemiştim.?

Bombardımanda bacağını kaybeden nur, protezine kavuştu

Suriye, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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