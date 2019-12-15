Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor - Son Dakika

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad'ın olaydan sonra dünyaya getirdiği ve kokusuyla avunduğu kızını görmek en büyük dileği.

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde 6 aylık hamileyken savaş uçaklarından atılan varil bombası sonucu iki gözünü kaybeden 20 yaşındaki Şeyma Haddad'ın olaydan sonra dünyaya getirdiği ve kokusuyla avunduğu kızını görmek en büyük dileği.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Bara köyüne ağustos ayında düzenlediği hava saldırısına tarlada çalıştığı sırada hedef olan Haddad, şarapnel isabet etmesi sonucu iki gözünü kaybetti, kısmi felç yaşadı.

Bazı yakınlarını da Suriye'deki iç savaşta kaybeden Haddad, bir hafta önce eşi ve bir aylık bebeğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

Bebeğini görememenin üzüntüsünü yaşayan Haddad, Türkiye'de tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

Şeyma Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bara köyüne tarlada çalıştığı sırada birden patlama sesi duyduğunu, yaralandığı anda her yerin karardığını söyledi.

İki gözünü kaybettiğini, Suriye'de gittiği sağlık merkezlerinde gözleri için çözüm bulunamadığını anlatan Haddad, "O yüzden Türkiye'ye geldik. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra doğan kızım Fatma'yı hiç göremedim, Allah kimseye yaşatmasın. Tek dileğim bir gün yavrumu görmek ve doya doya ona bakıp sarılmak." dedi.

Haddad, Türkiye'de henüz doktora gidemediklerini, hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

"İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır"

Şeyma Haddad'ın eşi Cabir Ali (27) de çok zor günler yaşadıklarını anlattı.

Mutlu evliliklerini savaş uçaklarının ellerinden aldığını aktaran Ali, "Saldırı sırasında eşimden daha uzakta olduğum için ben zarar görmedim. Eşim iki gözünü kaybetti, kendisinin tüm günlük ihtiyaçlarını ben karşılıyorum." diye konuştu.

Ali, eşinin en büyük üzüntüsünün kızı Fatma'yı görememesi olduğunu belirterek "İnşallah Türkiye'de şifasını bulacaktır. İmkansızlıklar nedeniyle tedavi ettiremiyoruz. Bize her zaman destek olduğu için Türkiye'ye minnettarız ve bu yaptığınız iyilikleri unutmayacağız. Eşimin gözlerini görüp kızımızı doya doya seveceği günlerin gelmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Reyhanlı'da tek odalı bir devde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Ali, geçimlerini yardım kuruluşları tarafından verilen desteklerle sağladıklarını kaydetti.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi
İha ve siha'lar kktc'ye geldi Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:18 Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:17 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:17 Zonguldak anne ve kızı önce denedi sonra çaldı - Son Dakika
18:16 Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
18:13 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]