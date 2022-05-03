Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları - Son Dakika
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Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları

03.05.2022 12:33

? Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesinde bombardıman sebebiyle büyük ölçüde yıkılan apartmanda mahsur kalan kedi, Acil Durum Ekipleri'nin çalışmasıyla kurtarıldı.

? Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesinde bombardıman sebebiyle büyük ölçüde yıkılan apartmanda mahsur kalan kedi, Acil Durum Ekipleri'nin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DNSN), Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde, Rus bombardımanında büyük ölçüde harabeye dönen bir apartmanın üst katlarında mahsur kalan kedi için başka bir kentten merdivenli itfaiye aracı getirdi. Dış duvarları ve merdivenleri yıkılan apartmanın üst katlarında mahsur kalan kedi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. DNSN ekipleri görüntüleri paylaşarak 'Hala ölümün kokusunu alabileceğiniz bir köyde küçük bir mucize gerçekleşti' mesajıyla paylaştı.

Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları
Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları
Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları
Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları
Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları

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Ukrayna, kedi, Kiev, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bombardımanda yıkılan apartmanda mahsur kalan kedinin kurtarılma anları - Son Dakika


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