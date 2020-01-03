Son Dakika › Dünya › Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor - Son Dakika Dünya
Bombardımandan kaçan İdlib'in mülteci çocukları çamur içinde futbol oynuyor
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda futbol maçı düzenlendi.
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında bulunan bir mülteci kampında çamurlar içerisinde bir alanda futbol maçı düzenlendi. Yağan yağmura ve zorlu zemin şartlarına aldırmadan kıyasıya mücadele eden çocuklar, bir nebze olsun savaşı unutarak keyifli anlar geçirdiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:57
Son Dakika White Horse isimli bar, sadece deplasman taraftarları için hizmet veriyor Şenol Güneş'ten Merih Demiral itirafı: Beşiktaş'a almak istedim İzzet Yıldızhan yoğun bakımda 3 gündür uyutulan annesi için dua istedi Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar