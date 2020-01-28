Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor - Son Dakika

Esad rejiminin Halep'e yönelik saldırları nedeniyle kırsal alana kaçan siviller El-Dana köyünde bulunan boş alanlarda çadır kuruyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin Halep'ten kaçışı devam ediyor. Halep'in batısında en az 68 bin sivil evlerini terk ederken, çaresiz kalan siviller Halep kırsalında bulunan El-Dana köyü çevresinde çadır kurdu. Han El Asal bölgesinden ayrılarak El-Dana köyünde Hayatta kalma mücadelesi veren siviller, köyde boş alanlara çadır kurdu. Düzenli kamplar bulunmayan bölgede kendi çabaları ile çadır kuran siviller kötü koşullara rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

El-Dana köyünde çadır kuran Ahmet Humsi, "Humus'tan geldik, Han El Asal'da bir sürede çocuklarımızla kaldık. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının yoğunlaşan saldırları nedeniyle Han El Asal'dan çıkmak zorunda kaldık. Sadece bu gördüğünüz alanda 110 aile var. Kadınlar için ev bulmaya çalıştık. Çözüm bulmayınca burada çadır kurmaya çalışıyoruz, yiyecek ve içecek bile yok" dedi.

(İHA)