Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor - Son Dakika

Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor

6 saat önce

Esad rejiminin Halep'e yönelik saldırları nedeniyle kırsal alana kaçan siviller El-Dana köyünde bulunan boş alanlarda çadır kuruyor.

Esad rejiminin Halep'e yönelik saldırları nedeniyle kırsal alana kaçan siviller El-Dana köyünde bulunan boş alanlarda çadır kuruyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından yapılan saldırılar sonucu sivillerin Halep'ten kaçışı devam ediyor. Halep'in batısında en az 68 bin sivil evlerini terk ederken, çaresiz kalan siviller Halep kırsalında bulunan El-Dana köyü çevresinde çadır kurdu. Han El Asal bölgesinden ayrılarak El-Dana köyünde Hayatta kalma mücadelesi veren siviller, köyde boş alanlara çadır kurdu. Düzenli kamplar bulunmayan bölgede kendi çabaları ile çadır kuran siviller kötü koşullara rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

El-Dana köyünde çadır kuran Ahmet Humsi, "Humus'tan geldik, Han El Asal'da bir sürede çocuklarımızla kaldık. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının yoğunlaşan saldırları nedeniyle Han El Asal'dan çıkmak zorunda kaldık. Sadece bu gördüğünüz alanda 110 aile var. Kadınlar için ev bulmaya çalıştık. Çözüm bulmayınca burada çadır kurmaya çalışıyoruz, yiyecek ve içecek bile yok" dedi.

(İHA)

Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor

Suriye, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı
Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bombardımandan kaçan Suriyeliler boş alanlara çadır kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]