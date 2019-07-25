Son Dakika Haberleri: - Bombaylı Genç, Elektrikli Bisikletini Kendi Yaptı
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- Bombaylı Genç, Elektrikli Bisikletini Kendi Yaptı

2 gün önce

- Bombaylı genç, elektrikli bisikletini kendi yaptıMUMBAİ - Hindistan'ın Bombay kentinde bir genç, tasarladığı elektrikli bisikletin kaportasını küçük atölyesinde elektrikli demir kesme ve kaynak makinesini kullanarak kendisi yaptı.

- Bombaylı genç, elektrikli bisikletini kendi yaptı
MUMBAİ - Hindistan'ın Bombay kentinde bir genç, tasarladığı elektrikli bisikletin kaportasını küçük atölyesinde elektrikli demir kesme ve kaynak makinesini kullanarak kendisi yaptı.
Hindistanlı genç satın aldığı demir profilleri daha önce planladığı şekilde ölçerek kesti, parçaları birbirine kaynattı ve boyadı. Yaptığı motorlu bisiklet kasasına hazır aldığı ön ve arka tekerleri monte etti. Genç daha sonra şehir turuna çıkarak bisikletinin görüntülerini kaydetti. Gencin Youtube'da yayınladığı görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi ve büyük beğeni kazandı.
- Bombaylı Genç, Elektrikli Bisikletini Kendi Yaptı
Hindistan, Bombay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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