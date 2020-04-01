Bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua - Son Dakika

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Bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua
6 saat önce
Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua edildi.
Korona virüsü salgını nedeniyle bomboş kalan Mescid-i Aksa'dan Müslümanlar için dua edildi.
Korona virüsü salgını nedeniyle Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken, İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlarının sadece namazlarını kılmasına izin veriliyor. İslami Vakıflar Dairesindeki bir çalışan Korona virüsten korunmak için bomboş kalan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar için dua etti. Öte yandan Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatıldı ancak ezan okuması devam ediyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: İHA
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