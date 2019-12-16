BOMED, "Bedenin Büyülü Sesleri" eğitimi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BOMED, 'Bedenin Büyülü Sesleri' eğitimi düzenledi - Son Dakika

BOMED, "Bedenin Büyülü Sesleri" eğitimi düzenledi

7 saat önce

Kırşehir'de Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi Derneği (BOMED), tarafından "Bedenin Büyülü Sesleri" konulu eğitim düzenlendi.

BOMED,

Kırşehir'de Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi Derneği (BOMED), tarafından "Bedenin Büyülü Sesleri" konulu eğitim düzenlendi.


BOMED, Kırşehir temsilcileri Gökçen Vural Koremezli ve Şenay Erdoğdu tarafından organize edilen eğitime öğretmen ve eğitim gönüllüleri katıldı.


Seminere katılan okul öncesi,sınıf,ingilizce ve rehber öğretmenleri bedenlerini vurmalı bir enstrüman gibi kullanarak ritim tutmayı öğrenirken katılımcılara, "Bedenin Büyülü Sesleri" eğitimi verildi.


Çeşitli müziklerle ritim tutma, perküsyon ve beden dili kullanılarak dans etme eğitimleri verilen seminerde eğlenceli anlar yaşanırken program sonunda katılımcılara uluslararası geçerlilik sağlayan eğitim sertifikası verildi.


Kırşehir Belediyesi tarafından da desteklenen eğitim Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. BOMED eğitimcisi İbrahim Topçu, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına hazırlanan ritim şov ile eğitim finali final yaptı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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