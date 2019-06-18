Son Dakika Haberleri: Bonab Üniversitesi ile ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecek
Son Dakika Güncel Haber

Bonab Üniversitesi ile ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecek

1 saat önce

Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hossein Piri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sajjad Hashemi, 2017 yılında iki üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde akademik iş birliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesine ziyarette bulundular.

Bonab Üniversitesi ile ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecek, System.String[]
Bonab Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hossein Piri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sajjad Hashemi, 2017 yılında iki üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde akademik iş birliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesine ziyarette bulundular.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden heyet, özellikle Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında lisansüstü ortak programların açılması, akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin hızlandırılması ve müşterek bilimsel etkinliklerin düzenlemesi konularında görüş alışverişinde bulundular.

Erzurum'a gelerek Atatürk Üniversitesini yakından inceleme fırsatı bulan Bonab Üniversitesi yönetimi; Dış İlişkiler Ofisi, DAYTAM, BAP Proje Ofisi, Teknokent, Mühendislik ve Fen Fakültelerinde inceleme ve gözlemlerde bulunarak özellikle Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını söylediler.

"Ulusal ve Uluslararası Liderlik Misyonumuza Uygun Çalışmalar Yapıyoruz"

"Atatürk Üniversitesi olarak bölgemiz ve yakın coğrafyamızdaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonumuza uygun ikili iş birliği çalışmalarımız artarak devam ediyor" vurgusu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2017 yılının kasım ayında Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere İran'a gittiğini ve burada bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kurulacak köprü ile iki üniversite arasında karşılıklı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin de amaçlandığını aktaran Rektör Çomaklı, iş birliği faaliyetleri kapsamında; lisans ve lisansüstü öğrencilerin değişim programlarının başlatılacağını, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenleneceğini, bilimsel araştırma programlarına çeşitli desteklerin verileceğini ve çok sayıda ortak bilimsel araştırma projesinin yürütüleceğini dile getirdi.

Eğitim programları, öğrenci gelişimi ve bilimsel araştırma konularında en üst düzeyde bilgi alışverişinin yapılması amaçlanan görüşmede ayrıca, Temmuz ayı içerisinde Atatürk Üniversitesinden bir grup temsilcinin Tebriz Üniversitelerini ziyaretiyle birlikte çalışma ortamı arayacaklarını konusunda yol haritası çizildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Rektör, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi 4 anket şirketinin yöneticisi, İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak canlı yayınını değerlendirdi Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:33:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bonab Üniversitesi ile ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]