BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı

Bant sektörünün her geçen gün büyüyen markası olan BonaBant, kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak yeni ihracat alanları oluşturdu.

Türkiye'de bant sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Bonabant, Mersin'deki fabrikasında işledikleri bantları, İtalya ve Çin'den getirdikleri tam otomatik robot makineler ile birlikte kapasitesini artırarak Amerika, İngiltere ve Bakü'den sonra Tunus ve Irak'a da ihracat gerçekleştiriyor.

"Bant sektöründe ilkleri gerçekleştiriyoruz"

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, İtalya'dan getirdikleri tam otomatik robot makine sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli üretim yaptıklarını, aynı zamanda Çin'den getirdikleri balta kesim makineleri ile de kapasitelerini yüzde 50 oranında artırarak farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirtti. Arslan, "Türkiye'de bant sektöründe yenilikçi fikirlerle ilerlediğimiz yol haritamızı kullandığımız makineler ve malzemeler yardımı ile her geçen gün genişletiyoruz. Amerika, İngiltere ve Bakü ihracatımızdan sonra kapasitemizi artırarak 'tam yol ileri' dedik ve ihracat yaptığımız ülkeler arasına Tunus ve Irak'ı da ekledik. İtalya ve Çin'den getirdiğimiz tam otomatik ve balta kesim makineler sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli ürün elde ediyoruz. Şu anda kapasitemizi bu makineler sayesinde yüzde 50 oranında artırdık. İlkleri gerçekleştirdiğimiz bant sektöründe kısa süre içerisinde bu rakamların çok üstüne çıkacağız" dedi.

"Mersin'in ihracata ihtiyacı var"

BonaBant'ın geniş bir ihracat ağı yakaladığını vurgulayan Arslan, öncelikli hedeflerinin her ne kadar Türkiye'nin bant sektörüne dışa bağlılığını kesmek olsa da çeşitli ülkelerle ciddi bir ihracat köprüsü oluşturduklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini söyledi. Arslan, "BonaBant ve Zero Bant markalarımızın kalitesini ve gücünü önce Türkiye'de kanıtladık. İç pazarda Türkiye'nin dışa bağımlılığının önünü kesiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz buydu, fakat şimdi 5 ayrı ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu da bizim için ayrı bir gurur. Ülkemizin sürekli ihracat yapmaya ihtiyacı var. İhracatı güçlü olan ülkeler her zaman ayakta kalır. Biz de hem firmamızı dünya pazarına sunmak, hem de bulunduğumuz kentin ve ülkemizin kalkınması için dış pazardaki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN