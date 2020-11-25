BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı - Son Dakika

BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı

25.11.2020 14:39
BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı, System.String[]

Bant sektörünün her geçen gün büyüyen markası olan BonaBant, kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak yeni ihracat alanları oluşturdu.

Bant sektörünün her geçen gün büyüyen markası olan BonaBant, kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak yeni ihracat alanları oluşturdu.

Türkiye'de bant sektörünün öncü firmaları arasında yer alan Bonabant, Mersin'deki fabrikasında işledikleri bantları, İtalya ve Çin'den getirdikleri tam otomatik robot makineler ile birlikte kapasitesini artırarak Amerika, İngiltere ve Bakü'den sonra Tunus ve Irak'a da ihracat gerçekleştiriyor.

"Bant sektöründe ilkleri gerçekleştiriyoruz"

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, İtalya'dan getirdikleri tam otomatik robot makine sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli üretim yaptıklarını, aynı zamanda Çin'den getirdikleri balta kesim makineleri ile de kapasitelerini yüzde 50 oranında artırarak farklı ülkelere ihracat yaptıklarını belirtti. Arslan, "Türkiye'de bant sektöründe yenilikçi fikirlerle ilerlediğimiz yol haritamızı kullandığımız makineler ve malzemeler yardımı ile her geçen gün genişletiyoruz. Amerika, İngiltere ve Bakü ihracatımızdan sonra kapasitemizi artırarak 'tam yol ileri' dedik ve ihracat yaptığımız ülkeler arasına Tunus ve Irak'ı da ekledik. İtalya ve Çin'den getirdiğimiz tam otomatik ve balta kesim makineler sayesinde insan müdahalesi olmadan günde bin koli ürün elde ediyoruz. Şu anda kapasitemizi bu makineler sayesinde yüzde 50 oranında artırdık. İlkleri gerçekleştirdiğimiz bant sektöründe kısa süre içerisinde bu rakamların çok üstüne çıkacağız" dedi.

"Mersin'in ihracata ihtiyacı var"

BonaBant'ın geniş bir ihracat ağı yakaladığını vurgulayan Arslan, öncelikli hedeflerinin her ne kadar Türkiye'nin bant sektörüne dışa bağlılığını kesmek olsa da çeşitli ülkelerle ciddi bir ihracat köprüsü oluşturduklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini söyledi. Arslan, "BonaBant ve Zero Bant markalarımızın kalitesini ve gücünü önce Türkiye'de kanıtladık. İç pazarda Türkiye'nin dışa bağımlılığının önünü kesiyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz buydu, fakat şimdi 5 ayrı ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu da bizim için ayrı bir gurur. Ülkemizin sürekli ihracat yapmaya ihtiyacı var. İhracatı güçlü olan ülkeler her zaman ayakta kalır. Biz de hem firmamızı dünya pazarına sunmak, hem de bulunduğumuz kentin ve ülkemizin kalkınması için dış pazardaki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı

Türkiye, İhracat, Mersin, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar
Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu         
14:45
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi         
14:05
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi         
13:21
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:24:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei