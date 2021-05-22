Boncuk boncuk lezzet

BEZELYELİ RİSOTTO

Şef Sinem Çapraz'dan...

İtalyan işi

(4-6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

500 gr risotto pirinci

2 soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı (50 ml)

3 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı rende parmesan

10 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı bezelye

NASIL YAPARIM?

Bezelyeleri kaynayan suya atıp hafifçe haşlayın ve canlılığını korumak için buzlu suya alın.

Ayrı bir tencerede, soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Pirinci ekleyip biraz daha kavurun.

Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırarak pişirin.

Haşlanmış bezelyeleri ekleyin.

En son parmesan ve soğuk tereyağıyla karıştırarak bağlayın.

BEZELYELİ PİRİNÇ KÖFTESİ

Şef Refika Birgül'den...

Köftesi de güzel olur

(4 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1/2 soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı bezelye

Ayçiçeğiyağı

Sosu için...

1 çorba kaşığı domates salçası

1.5 bardak su

1 çay kaşığı şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

NASIL YAPARIM?

1 su bardağı pirinci 2 su bardağı suda, suyunu çekene kadar haşlayın.

- Haşlanan pirinçlerin üzerine rendelenmiş yarım soğanı ve püre halindeki 1 diş sarımsağı ekleyin. Güzelce karıştırın.

1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip 1 su bardağı haşlanmış bezelyeyi ekleyin ve tekrar karıştırın.

- Kızartma tavasına ayçiçeğiyağı ekleyip ocağın altını açın. Pirinçlerden istediğiniz şekilde köfteler yapın. Kızgın yağda köfteler nar gibi olana kadar kızartın.

Kızartma için kullandığınız yağın bir kısmını alın, başka bir tavaya koyup üzerine 1 çorba kaşığı domates salçasını ekleyin ve kavurun.

Tavaya biraz su ekleyip salçayı açın.

1'er çay kaşığı şeker, kekik, pulbiber ve 1 tutam tuz ekleyip sosu lezzetlendirin. Ardından yaklaşık 1/2 su bardağı kadar daha su ekleyin.

- Köfteleri sosun içine dizip pişirin. Pişerken dikkatlice alt üst ederek iyice sosa bulanmalarına dikkat edin.

Sosuyla beraber tabağa alıp maydanoz yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI BEZELYE

Şef Çiğdem Seferoğlu'ndan...

Farklı bir yorum

(6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

500 gr bebek kabak

2 su bardağı haşlanmış bezelye

2 kuru soğan

1 su bardağı portakal suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1/2 bağ dereotu

1/2 bağ taze nane

1 kesmeşeker

Tuz

NASIL YAPARIM?

Soğanları piyazlık doğrayıp zeytinyağı, tuz ve şekerle soteleyin. Pembeleştiklerinde sırasıyla ortadan ikiye bölünmüş bebek kabakları, haşlanmış bezelyeleri ve en üste kıyılmış dereotunu dizerek portakal suyuyla beraber kısık ateşte pişirin.

Pişerken renklerini kaybetmemeleri için tencerenin kapağını kapatmadan sebzelerin üzerine ıslatılmış pişirme kağıdı serebilirsiniz.

Servis için yemeğin oda ısısına gelmesini bekleyin.

Son olarak sunum için üzerine zeytinyağı gezdirip taze nane yapraklarını ekleyin.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Ömür Karamahmut, diyet ve beslenme uzmanı

Bezelye vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli vitamin ve minerali içerir. A, C ve K vitaminleri, manganez, tiyamin, folat bunlardan bazılarıdır... Düşük kalorili olmasıyla kilo kontrolü açısından da önemlidir.

Bitkisel protein kaynaklı olması doyurucu olmasını sağlar. Lif içeriğiyle doygunluk yaratır.

Glisemik indeksi düşüktür. Lif içeriği karbonhidratın vücutta emilim hızının azalmasını sağlar. Böylece kan şekerini hızlı yükseltmez, kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

Bilinmeyen bir içeriği saponinlerdir. Saponinler kansere karşı önemli rol oynamaktadır. Antioksidanlar ve diğer besin öğeleri açısından zengin olması kanser riskinin azaltır.

Magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi kalp dostu mineraller içerir.

Porsiyon miktarına dikkat edilmeli. 2/3 su bardağı pişmiş bezelye günlük olarak yeterli bir öğündür.