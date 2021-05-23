Boncuk Koyu'nda kum köpek balıklarına kameralı takip - Son Dakika

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ne üremeye gelen kum köpekbalıkları 2'si deniz altında 3 kamera ile izlenmeye başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde, Akdeniz Koruma Derneği tarafından Marmaris- Muğla karayolunda bulunan Çamlı Mahallesi'ndeki Boncuk Koyu'na üremek için gelen kum köpek balıklarını incelemek için harekete geçildi. Koya 2'si su altı, 1'i su üzerinde kurulan kamera sistemleri ile kum köpekbalıkları 7 gün, 24 saat izlenmeye başlandı. Kameralar sayesinde, Muğla'nın turkuaz renginde denizi ile dünyaca ünlü Gökova Körfezi ve Boncuk Koyu'na gelen Latince adı (Carcharhinus pulmbeus) olan koruma altındaki kum köpek balıkların davranışları, dağılımı ve görülme sıklıkları takip ediliyor. Güneş enerjisi ile tam zamanlı kamera sistemi, çeşitli operatörler aracılığıyla uzaktan izlenebiliyor. Anlık verilerin alındığı araştırmada kum köpek balıklarının görüntüleri alındı. Kamera sistemleri ile iklim değişikliği, su sıcaklığına göre köpek balıklarının davranışları da kameralar sayesinde izleniyor. Ayrıca kameraların kum köpek balıklarını avlamak isteyenlere karşı koruyucu tedbir olduğu da belirtildi.

'TAM ZAMANLI GÖRÜNTÜLEME İLE DAVRANIŞLARI İZLENİYOR'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, "Dünyada ve ülkemizde ilk defa enerjisini güneşten alan tam kapasite çalışan kameralarla koruma altında bulunan kum köpek balıklarını tam zamanlı görüntüleyerek davranışlarını inceliyoruz. Üreme döneminde Boncuk Koyu'na gelen kum köpek balıklarını Akdeniz Koruma Derneği iş birliği ile takip ediyoruz. Burada daha önce kameralar vardı ama tam kapasiteli çalışmıyordu. Hem köpek balıklarını koruyoruz hem iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığı hakkında veriler elde ediyoruz" dedi.'İNSANLARA ZARARI YOK'

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya da "Akdeniz fokları için benzer bir kamera sistemi kurmuştuk. Hayvanları rahatsız etmeyecek şekilde izleyebiliyor ve veriler alıyorduk. İlk defa 24 saat çalışabilen, enerjisini güneşten alan üç kamera sistemimiz mevcut. Hava koşulları ne olursa olsun gece- gündüz fark etmiyor deniz altı ve üzerinde incelemeler yapılmakta. Bu anlık verileri uzmanlarımızla değerlendiriyoruz. Her yıl üremeye gelen, insanlara zararı olmayan kum köpek balıklarını 24 saat her türlü davranışlarını inceleyeceğiz. Son zamanlarda bu tür köpek balığı Boncuk Koyu'nda ender görülmeye başlamıştı. Bunun en büyük nedeninin 27-28 dereceye ulaşan sıcaklar olduğu belirlendi. Su sıcaklığı artınca kum köpek balıklarını görmek zor oluyordu. Şimdi hepsi tam kapasiteli korumamız altında" diye konuştu.