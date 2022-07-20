"Boncuk" Siirt Adliyesinin neşe kaynağı oldu

Siirt Adliyesinin maskotu haline gelen muhabbet kuşu "Boncuk", personelin neşe kaynağı oldu.

Siirt Adliyesi Adli Sicil Bürosunda çalışan Eyyüp Balkı, 4 ay önce merkez Gökçebağ beldesindeki bir arkadaşından 20 günlük yavruyken aldığı ve "Boncuk" adını verdiği muhabbet kuşunu iş yerine de götürdü.

Kısa sürede adliye binasına alışan "Boncuk", bazen kalem ve ataşlarla oynuyor, bazen de klavyeye ve Balkı'nın omzuna konuyor.

"Boncuk", personelin yanı sıra adliyeye gelenlerin de ilgisini çekiyor.

"Ataşları yere atıyor, sürekli ilgi istiyor"

Eyyüp Balkı, AA muhabirine, 25 yıldır görev yaptığı adliyede Boncuk ile 4 aydır keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Boş vakitlerinde kuşla ilgilendiğini ve beraber yemek yiyip su içtiğini belirten Balkı, "Özellikle sabah saat 10.00 ila 10.30 Boncuk'un eşref saati. Bu saatte bazen çalışmama engel olmaya çalışıyor. Bunu başarabilmek için kalemimi alıyor, onunla ilgilenmemi istiyor. Ataşları yere atıyor, sürekli ilgi istiyor." dedi.

Boncuk'tan hafta sonu da ayrılamadığını ve onu eve götürdüğünü anlatan Balkı, "Boncuk kalemle ve ataşlarla oynamayı, kalemlikten kalemleri çıkarıp yere atmayı ve kağıtları yırtmayı seviyor." dedi.

Balkı, günün yorgunluğunu Boncuk ile attığını sözlerine ekledi.

"İşlerimizin olmadığı zamanlarda gözümüz Boncuk'u arıyor"

Ön Büro Yazı İşleri Müdürü İsmet Çelepkolu da Boncuk'un telefona düşkün bir kuş olduğunu dile getirdi.

Çelepkolu, "İşlerimizin olmadığı zamanlarda gözümüz Boncuk'u arıyor. Onunla zaman geçiriyoruz. Ona çok alıştık, o da bize alıştı ve bizi çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Arabulucu ve Uzman Kullanıcı Mehmet Salih Kaya da birkaç dakika da olsa vakit geçirdikleri Boncuk sayesinde iş stresini attıklarını kaydetti.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Kaya, "Bu sevgiyi herkesin tatması gerekiyor. Çünkü onlar da birer canlı. Onlara şefkatle yaklaşmalı ve merhamet göstermeliyiz." dedi.