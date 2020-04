Bond kızı Honor Blackman 94 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz oyuncunun ailesi, ünlü oyuncunun zannedildiği gibi corona virüsten değil, doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Aile, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Blackman'i "Güzellik, akıl ve yeteneğin sıra dışı bir birleşimi olan sevgili anne ve büyükannemiz" olarak tanımlayarak şunları söyledi: "Honor Blackman'in 94 yaşında ölümünü bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Lewes, Sussex'teki evinde, ailesi yanındayken, doğal sebeplerden ötürü huzur içinde hayata veda etti. O çok sevildi ve iki çocuğu Barnaby ve Lottie ile torunları Daisy, Oscar, Olive ve Toby tarafından çok özlenecek."



Blackman, üçüncü James Bond filmi olan Goldfinger ile şöhret kazansa da 1962 ile 1964 yılları arasında süren ajan dizisi The Avengers ile 1963 yapımı Jason and the Argonauts, 1968 yapımı Shalako,1970 yapımı The Virgin and the Gypsy gibi yapımlarda da rol aldı.



Blackman, 1990'lı yılların ünlü sitcom dizisi The Upper Hand'de de Laura West karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu, aralarında The Sound of Music, My Fair Lady ve Cabaret'in yer aldığı pek çok tiyatro oyununda da yer aldı.