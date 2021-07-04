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Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor - Son Dakika

Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor

04.07.2021 10:46
Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor, System.String[]

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, kurduğu Bonesmen markasıyla dünyaca ünlü yıldızların dikkatini çekerek onları giydirmeyi başarırken, "En Lüks Sokak Markası" unvanıyla da ünlü perakende firmalarını peşine taktı.

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, kurduğu Bonesmen markasıyla dünyaca ünlü yıldızların dikkatini çekerek onları giydirmeyi başarırken, "En Lüks Sokak Markası" unvanıyla da ünlü perakende firmalarını peşine taktı.

1988 yılında İzmir'de terzi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve çocukluk yıllarından itibaren tasarım ve terzi işlerine olan ilgilisi gün geçtikçe artan Kafkas asıllı Türk moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, 2005 yılında Ege Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından kendisini daha da geliştirmek isteyen Kosovalı, mesleki eğitim için İtalya'nın yolunu tuttu. İtalyan ustaların yanında tasarım eğitimi alan Dinçer Kosovalı, kendi markasını kurmaya karar verdi. Tasarımcı Kosovalı, daha sonrada Bonesmen isimli markayla mesleki yaşamına devam etme kararı aldı.

Her modelden sadece 50 adet üretiliyor

Hayatını değiştirecek olan Bonesmen markası kısa sürede tanındı. Piyasaya hızlı bir giriş yapan marka, Avrupa ülkelerinden ünlü isimlerin dikkatini çekti. Gün geçtikçe tasarımları beğeniyle takip edilen Dinçer Kosovalı'nın Bonesmen'i, dünyanın birçok ülkesinde boy göstermeye başladı. Amerikan vücut geliştirme şampiyonu Armand Peri, dünyaca ünlü Amerikan model Rudy Bundini, Amerikalı şarkıcı James Worthy, İtalyan sunucu Federica Bertoni, Türkiye'den ise Ayşenur Balcı ve Gizem Şahin gibi birçok ismin tercihi genç girişimcinin giyim markası oldu. Öte yandan Kosovalı'nın başında olduğu markanın, her modelden sadece 50 adet üreterek piyasada satışa sunduğu öğrenildi.

"Tasarımlarıma yansıyan sıra dışı figürleri her üründe görebilirsiniz"

Özelikle pandemi döneminde online olarak satışları artan Bonesmen'in CEO'su Dinçer Kosovalı, "Dünyadaki ünlü online perakende mağazalarında tasarımlarımıza büyük bir ilgi söz konusu. 'En Lüks Sokak Markası' unvanı alarak birçok dev markaya rakip olur hale geldik. 'En Lüks Sokak Markası' olmak benim için hayallerimin gerçekleşmesidir. Bunu başarmak için oldukça uzun bir hazırlık ve deneyim süreci yaşadım ve her saniyesine de değdi. Bu işi severek yapıyorum ve tasarımlarıma da yansıyan sıra dışı figürleri her üründe görebilirsiniz" dedi. - İZMİR

Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor
Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor

İtalyan, İtalya, İzmir, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bonesmen, dünyaca ünlü isimleri giydiriyor - Son Dakika Ekonomi


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