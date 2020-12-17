Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu - Son Dakika

Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu

17.12.2020 11:01
Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu, System.String[]

Dünya devlerinin bile sıkıntıya girdiği pandemi döneminde 'en lüks moda markası' olma iddiasıyla sektöre giriş yapan Bonesmen, eşsiz tasarımlarıyla online pazarda dikkat çekiyor.

Dünya devlerinin bile sıkıntıya girdiği pandemi döneminde 'en lüks moda markası' olma iddiasıyla sektöre giriş yapan Bonesmen, eşsiz tasarımlarıyla online pazarda dikkat çekiyor. Covid-19 sürecini fırsata çevirdiklerini belirten firmanın CEO'su Dinçer Kosovalı, tasarladıkları bir ürünü dünya üzerinde yalnızca 50 kişinin alabildiğini, bu nedenle özellikle ünlü isimler tarafından tercih edildiklerini ifade etti.

Eşi benzeri olmayan tasarımlarla moda dünyasını alt üst eden Türk moda markası Bonesmen'in CEO'su Dinçer Kosovalı, sektöre nasıl giriş yaptığını anlattı. Ailesinin uzun yıllar tekstil işi yaptığını ifade eden Kosovalı, "Sürekli başkalarının markalarını ürettikten sonra kendi markamızı oluşturmak istedik ve bu maceraya böyle başladık" dedi.

Üniversite eğitiminin ardından İtalya'ya gittiğini ve burada kalifiye ustalardan eğitim aldığını anlatan Kosovalı, "Moda eğitiminin ardından Hollanda'da şirketimizi kurduk. Henüz bir fiziki mağazamız yok, online bir mağazamız var. Tasarımlarımız çok kısa zamanda fark ediliyor. Çünkü agresif tasarımlar yaptık. Yani sıradan olmayan ve üzerinde çok fazla el işçiliği olan tasarımlar yapıyoruz. Bu yüzden çok fazla dikkat çektik ve dünyada birçok ünlü insan aldı, giydi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı" diye konuştu.

"Covid-19 sürecini fırsata çevirdik"

Sektöre atıldıktan birkaç ay sonra korona virüs salgınının başladığını hatırlatan Dinçer Kosovalı, "Birçok sektör bu salgından olumsuz etkilendi. Burada da dijital platformda olmamız bize çok yardımcı oldu. Perakende satış sitelerinde de aktifiz. Aslında bir anlamda bu süreci fırsata çevirmiş olduk. İnsanlar kendilerini evlere kapattılar, daha fazla internete yoğunlaştılar ve biz daha çabuk keşfedildik" dedi.

"Dünyada sadece 50 kişi bu üründen alabiliyor"

Bu süreçte 30 bin euronun üzerinde bir satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Kosovalı, "Ürünlerimiz, farklı ve herkesin yapmadığı tasarımlar olduğu için çok dikkat çekiyor. Ünlüler, ne giyseler takip edilen insanlar ve herkesin giydiği şeyleri giymek istemiyorlar. Yani artık farklılaşmak istiyorlar. Giydikleri şeylerin kendilerine özgü olmasını istiyorlar. Zaten bizim çıkardığımız ürünlerin hepsi sınırlı sayıda. Örneğin, tasarladığımız bir üründen en fazla 50 adet üretiyoruz. Dünyada sadece 50 kişi bu üründen alabiliyor. Aynı ürünü bir daha üretmiyoruz. Ürünlerin eşi benzeri olmadığı için dünyanın birçok ülkesindeki tanınmış insanlar bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Ünlülerin bizi tercih etmesinden dolayı daha da hızlı fark edildik dünyada" şeklinde konuştu.

"İlk mağaza Avrupa'ya"

Moda sektöründe herkesin birbirini takip ettiğini savunan Kosovalı, "Büyük markalar birbirlerinin tasarlamış olduğu ürünleri taklit ediyor. Biz bunun dışına çıktık. Biraz daha agresif ürünler yaptık. Dikkat çeken materyaller kullandık. Ürünleri tamamen kendimiz tasarladığımız için onlardan ayrıldık" dedi.

Bundan sonraki süreçte www.bonesmen.eu online mağazalarının yanında bir de fiziki mağaza açmak istediklerini söyleyen Dinçer Kosovalı, ilk mağazayı Avrupa'da açmayı düşündüklerini ifade etti. - İZMİR

Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu
Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu
Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu
Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu

Koronavirüs, Hollanda, İtalya, Moda, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bonesmen, pandemiyi fırsata çevirdi Avrupa markası oldu - Son Dakika Ekonomi


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