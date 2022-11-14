Bonesta Swimwear ile 5 Adımda Doğru Mayo Alışverişi - Son Dakika
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Bonesta Swimwear ile 5 Adımda Doğru Mayo Alışverişi

14.11.2022 11:18
Bonesta Swimwear ile 5 Adımda Doğru Mayo Alışverişi

Her kadının vücut yapısı, boyu ve kilosu birbirinden farklıdır. Vücudunuzu daha iyi forma sokmak kadar vücudunuzu iyi tanıyarak, avantajlı yanlarınızı öne çıkararak mayo ve bikini tercihlerinde bulunmak da bir o kadar önemlidir aslında. Vücudunuza uygun giyinmediğiniz takdirde güzel vücuda sahip olmanızın çok da önemi yoktur plaj giyiminde.

Fakat vücut tipinize uygun giydiğinizde şık ve orantılı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Sizler için doğru mayo ve bikini alışverişi nasıl yapılır bunlardan bahsetmek istedik.

Yaygın olarak 5 çeşit kadın vücut tipi ile karşılaşmaktayız. Bunları sıralayacak olursak; armut (üçgen), dikdörtgen, ters üçgen (havuç), elma ve kum saati. Siz hangi vücut tipi olduğunuza karar verirken biz de tüyolarımıza başlayalım.

Bonesta Swimwear ile 5 Adımda Doğru Mayo Alışverişi

? Armut veya üçgen olarak adlandırdığımızbu vücut tipindeomuzlar dar, kalçalar ise daha geniş biçimli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile dikkatleri üst bölgenizde tutmak, omuzlarınızı vurgulamak için üçgen bikini üstleri seçmeli, daha geniş göstermek için de renkli ve desenli olanları tercih etmelisiniz. Geniş olan basen bölgenizi saklamanın en iyi yolu ise düz renk, bağlamalı ve düşük belli bikini altlarıdır her zaman. Bikininizi bu şekilde kombinleyerek seçtiğinizde, vücudunuzda dengeyi yakaladığınızı rahatlıkla görebilirsiniz.

? Dikdörtgen vücut tipine sahip isenizdaha düz hatlara sahip oldugunuzu ve üst ile alt bedeninizin birbirine eşit görünümde oldugunu söyleyebiliriz . Dolayısı ile vücudunuza hareket katacak modeller tercih etmeniz gerekmektedir . Bunu da en iyi fırfırlı, volanlı bikini modelleri ile sağlayabilirsiniz. Bizim önerimiz parlak ve canlı renklere ağırlık vermenizden yana olacak. Eğer bir mayo tutkunu iseniz; bel bölgenizi açıkta bırakan modeller sizi daha kıvrımlı gösterecektlr.

? Havuç tipinde bir vücudunuz var ise; geniş omuzlara ve dar basenlere sahipsiniz. Vücudunuzu daha dengeli göstermek için ya omuzlarınızı daha dar göstermeli yada basen kısmınızı daha geniş göstermelisiniz. Hadi gelin nasıl yapacağınızı detaylandıralım! Geniş askılı bikini üstlerini tercih etmeniz omuzlarınızı daraltma ilüzyonu için biçilmiş kaftan olacaktır. Straplez üstler ve üst kısmınızı daha da iri gösterecek olan silikon destekli modellerden ise kesinlikle kaçınmalısınız. Alt bölgeniz için fırfırlar, desenler ve püsküllü modelleri öneriyoruz, böylelikle basenlerinizi olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Şortlu modeller ise daha kıvrımlı görünmeniz için destek olacaktır.

? Gelelim elma vücut tipine; geniş omuzlar, dolgun ve büyük göğüsler, kalın bir bel ile düz bir kalça yapısı elma vücut tipi nedir sorusunun cevabıdır. Bu vücut tipinde dikkat çekilmesi gereken bölge ise tartışmasız bacaklardır. Bacakları ön plana çıkarmada yüksek bel bikini altlarından destek alabilirsiniz. Tek parça mayolar tercih etmek de vücudunuzuiyi gösterecektir. Büzgülü mayolar kamuflaj etkisi yaratacaktır. Veya beli saran kemerli mayolar seçerek göbeğinizi saklayabilirsiniz.

? Kum saati vücut tipi için, en ideal vücut tipi diyebiliriz. İsminden anlaşıldığı üzere silüetiniz kum saatine benzer. Bu vücut tipine sahipseniz doğuştan şanslısınız demektir çünkü seçim yaparken dilediğiniz modeli tercih edebilirsiniz, hepsi çok yakışacaktır. Bizim öncelikli önerimiz ise boyundan bağlanan üçgen bikinilerden yana, çünkü böylelikle tüm vücut hatlarınız ortaya çıkacaktır tüm güzelliği ile...

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