Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı - Son Dakika
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Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı

03.07.2022 23:44
Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Orta Amerika ülkelerinde etkili olan Bonnie Tropik Fırtınası gücünü artırarak Meksika kıyılarına ulaştı.

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Orta Amerika ülkelerinde etkili olan Bonnie Tropik Fırtınası gücünü artırarak Meksika kıyılarına ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Nikaragua, Kosta Rika, Guatemala ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgarlarla etkisini sürdüren Bonnie Tropik Fırtınası batıya doğru ilerleyerek Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısına ulaştı. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamaya göre Büyük Okyanus'ta ilerlediği sürece güç kazanacak olan Bonnie Tropik Fırtınası'nın önümüzdeki birkaç saat içinde kategori 1 kasırga seviyesine çıkarak yoğun yağışlara, kıyılarda yüksek dalgalara ve saatte 153 kilometre hızla esen rüzgara sebep olması bekleniyor. Bonnie Tropik Fırtınası'nın merkezi şu anda Büyük Okyanus üzerinde, Chiapas eyaletindeki Tapachula şehrinin 355 kilometre güneyinde bulunuyor ve saatte 26 kilometre hızla batıya doğru ilerliyor.

Güneydeki 5 eyalette 4 bin 661 barınak kuruldu

Yetkililer, fırtınanın merkezinin Meksika topraklarına ulaşmasını beklemediklerini bildirirken, fırtınanın özellikle ülkenin güney ve batısında yer alan Oaxaca, Guerrero, Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinin yanı sıra Tabasco ve Veracruz eyaletinde de yoğun yağışlar ve şiddetli rüzgarlarla etkili olmasını beklediklerini belirtti. Yetkililer ayrıca yaklaşan fırtına nedeniyle güneydeki 5 eyalette toplam 4 bin 661 geçici barınak kuruldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Oaxaca eyaleti kıyılarında karaya ulaşarak etkili olan Agatha Kasırgası sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de kaybolmuştu. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Orta Amerika, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bonnie Fırtınası Meksika'ya ulaştı - Son Dakika
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