"Bonservisini al gel Mevlüt"

Hücum hattına yerli bir forvet arayan Galatasaray, Mevlüt Erdinç'le masaya oturdu. Başakşehir'in kadroda düşünmediği milli oyuncu bonservisini alıp gelirse, sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



VERİM alamadığı Kostas Mitroglou'yu PSV Eindhoven'a kiralayan, Yunan golcüden boşalan yabancı kontenjanını ise uzun süredir gündeminde bulunan Radamel Falcao ile doldurmayı planlayan Galatasaray, alternatif bir yerli golcü için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı kulüp bu bağlamda, milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i gündemine aldı ancak transferdeki en önemli engel, tecrübeli oyuncunun halen Başakşehir ile sözleşmesinin bulunması. UEFA'nın mali gözetimindeki Galatasaray ise bonservis ücreti ödemek istemiyor.



İlk görüşme olumlu geçti



G.SARAY yönetimi, Mevlüt Erdinç ve menajeriyle bir görüştü. Genel olarak olumlu geçen görüşmede sarı kırmızılı yöneticiler, oyuncuya "Bonservisini alırsan bize gel" dedi. Önümüzdeki günlerde Başakşehir yönetimiyle görüşecek olan Mevlüt kulübüyle anlaşabilirse G. Saray'a gelecek. 32 yaşındaki oyuncu, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı gibi maliyetsiz alınacağı için 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Başakşehir teknik heyetinin bu sezon Mevlüt'ü kadroda düşünmemesi bu transferin önünü açan bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mevlüt'ün takımdan ayrılacağını açıklamıştı.



Yunus Akgün'de Lazio hareketliliği



GALATASARAY'da ayrıca Yunus Akgün gelişmesi yaşanıyor... Bir süredir genç oyuncuyu takip eden ve daha önce sarı kırmızılılarla temasa geçen İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transferi gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi. İtalyan basını, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncu için 4 milyon Euro'luk teklif sunulduğunu öne sürdü. Sarı kırmızılı kulübün, Finansal Fair-Play'de al-sat dengesini sağlamak için Yunus Akgün'ün Lazio'ya satışına sıcak bakabileceği ifade edildi.