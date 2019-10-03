Bonus Hoca, Doğa Kolejinde öğrencilerle bir araya geldi

Bonus Hoca olarak bilinen Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, Adıyaman Doğa Kolejinde öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere çalışma ortamlarından bahseden Eğitimci- Yazar Süleyman Beledioğlu'na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Doğa Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, Bonus Hoca olarak bilinen Eğitimci- Yazar Süleyman Beledioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Koordinatörü Mehmet Bozanoğlu, Adıyaman Doğa Koleji Kurucusu Orhan Ekinci, Doğa Koleji Adıyaman Genel Müdürü Muzaffer Çal, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Koordinatörü Mehmet Bozanoğlu, eğitimin öneminden bahsederek, öğrencilere mezun oldukları okul sonrasında tercih edecekleri üniversitelerle alakalı da bilgi verdi.



Daha sonra konuşan Eğitimci- Yazar Süleyman Beledioğlu, çalışma ortamlarının, çalışma başarısı üzerindeki etkileriyle alakalı bilgiler verdi. - ADIYAMAN