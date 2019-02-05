Son Dakika Haberleri: Bonzai İçen Gencin Yürek Burkan Hali Kamerada

Bonzai İçen Gencin Yürek Burkan Hali Kamerada

48 dakika önce

Bahçelievler'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bonzai İçen Gencin Yürek Burkan Hali Kamerada, System.String[]
Bahçelievler'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bonzainin etkisi altında olduğu iddia edilen bir gencin hali yürekleri burktu. Ayakta durmakta güçlük çeken gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin ayakta durmakta zorluk çektiği ve park halinde bulunan araçlara dayandığı görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3. Sayfa
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