Son Dakika Haberleri: Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da bonzai ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin Samsun'a uyuşturucu madde getireceğinin bilgisini alarak operasyon başlattı. Olayla ilgili N.C.A., E.B., E.K., B.B. ve A.E.N., 260 gram bonzai ile birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. Polisteki sorgulaması tamamlanan 5 kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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