Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilogram bonzai ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bonzai ile yakalanan şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilogram bonzai ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Zanlılar S.E. (41), A.K. (38) ve M.Ç.'yi (38) takibe alan ekipler fiziki ve teknik takibin sonucu operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'dan bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucuyu getiren zanlılar, şehir girişinde ekiplerce durduruldu. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden S.E. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: İHA
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