Son Dakika Haberleri: Bonzai ile yakalayan şahıs gözaltına alındı
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Bonzai ile yakalayan şahıs gözaltına alındı

1 saat önce

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Bonzai ile yakalayan şahıs gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığını tespit ettikleri O.K.'yi takibe aldı. Polis, O.K.'yi otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.K. ile birlikte 8 paket halinde satışa hazır 3,48 gram bonzai ele geçirildi.

Şahsın Derebahçe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 35,80 gram daha bonzai bulundu. Polisteki sorgusu tamamlanan O.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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