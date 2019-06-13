Son Dakika Haberleri: Bonzai ile yakalayan şahıs serbest
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Bonzai ile yakalayan şahıs serbest

6 saat önce

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bonzai ile yakalayan şahıs serbest, System.String[]
Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığını tespit ettikleri O.K.'yi takibe aldı. Polis, O.K.'yi otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.K. ile birlikte 8 paket halinde satışa hazır 3,48 gram bonzai ele geçirildi.

Şahsın Derebahçe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 35,80 gram daha bonzai bulundu. Polisteki sorgusu tamamlanan O.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:57 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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