Bonzai operasyonunda 4 tutuklama
1 saat önce
Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ve Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden 'fişek' halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilmiş ve olayla ilgili H.Ö. (41), A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş. (39), H.T. (26) ve E.C. (31) gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan E.C. (31) sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı Çarşamba Adliyesine çıkarıldı.
Çarşamba Adliyesine sevk edilen 5 şahıstan H.Ö. serbest bırakılırken 4 zanlı tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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