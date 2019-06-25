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Bonzai operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bonzai operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]
Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden 'fişek' halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilmiş ve olayla ilgili H.Ö. (41), A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş. (39), H.T. (26) ve E.C. (31) gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslardan E.C. (31) sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı Çarşamba Adliyesine çıkarıldı.

Çarşamba Adliyesine sevk edilen 5 şahıstan H.Ö. serbest bırakılırken 4 zanlı tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Polis, Samsun, 3. Sayfa
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