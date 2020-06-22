Bonzai sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bonzai sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun'da bonzai sattığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bonzai sattığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı' ihbar edilen E.Ç.'yi takibe aldı. E.Ç. ile temas sağlayan 1 kullanıcı şahıstan 0,21 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 paket halinde 0,72 gram bonzai ve 'uyuşturucu satışından elde edildiği' değerlendirilen 165 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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