Bonzai Ticaretine Gözaltı
59 dakika önce
Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.
Samsun
'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.T. isimli zanlıyla ilgili yaptıkları takip ve çalışmada söz konusu şahısla temas kuran 2 kullanıcıdan 0,57 gram bonzai ele geçirdi. İfadeleri alınan 2 şüpheli uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, olayla ilgili B.T. gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.T., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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