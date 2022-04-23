Bonzaiye kahveli kamuflaj - Son Dakika

ŞİŞLİ'de şüphe üzerine durdurulan Z.Ö.'nün elinde bulunan çantadan 8 adet poşet halinde toplam 4 kilo 444 gram bonzai çıktı.

Polis, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 14 Nisan'da gece saat 03.30 civarında denetimler sırasında Z.Ö. (60) durdurdu. Şüpheliyi durduran ekipler, Z.Ö.'nün üzerinde ve elindeki çantada arama yaptı. Z.Ö.'nün elinde bulunan çantayı arayan polis, 8 adet sarılmış halde toplam 4 kilo 444 gram Bonzai ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucunun çevreye yaydığı kokuyu önlemek için üzerlerine kahve döktüğü belirlendi. Gözaltına alınan Z.Ö.'nün, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.