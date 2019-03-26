Son Dakika Haberleri: Booker'ın 59 Sayısı Suns'a Yetmedi

Booker'ın 59 Sayısı Suns'a Yetmedi

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Devin Booker'ın 59 sayısına rağmen Phoenix Suns'ı 125-92 yendi.

Booker'ın 59 Sayısı Suns'a Yetmedi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Devin Booker'ın 59 sayısına rağmen Phoenix Suns'ı 125-92 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Utah Jazz, konferans sonuncusu Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçı 125-92 kazandı.

Ev sahibi Jazz'da Rudy Gobert 27 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Derrick Favors ve Ricky Rubio 18'er sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 59 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Booker, Rick Barry (7 kez), LeBron James (3) ve Kyrie Irving'den (2) sonra 23 yaşına basmadan birden fazla 50 sayının üstünde performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.

Nurkic'in bacağı kırıldı

Batı Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu'da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu. Ev sahibi Trail Blazers, sahadan 148-144 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı. Maçı 32 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 4 blokla tamamlayan Trail Blazers'dan Jusuf Nurkic'in sol bacağı, 2. uzatmada girdiği ribaunt mücadelesinde kırıldı. Bosna Hersekli pivot, sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Nets'te D'Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103

Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Spor
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