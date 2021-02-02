Booking.com'dan MP Hotels'in Türkiye'deki 7 oteline ödül - Son Dakika

Uluslararası otel zinciri MP Hotels, 2020 yılında yine bir çok ödüle layık görüldü. MP Hotels'in Türkiye'deki 7 oteli Booking.com'dan ödül almayı başardı.

Alanya'dan Alaçatı'ya, güney sahillerinin en gözde lokasyonlarında konumlanmış 7 otel "2021 Traveller Review Awards" ödülüne layık görüldü.

Ödül Kazanan Oteller; Design Plus Seya Beach Hotel, Kairaba Alaçatı Beach Resort, Labranda Mares Marmaris, Labranda Alantur Resort, Labranda Lebedos Princess, Labranda Excelsior Side, Labranda Loryma Resort.

Konu hakkında bir açıklama yapan MP Hotels Türkiye CEO'su Murat Oldaç; "Kısıtlı seyahat imkanları içerisinde tatillerini geçiren ve memnuniyetlerini paylaşarak MP Hotels'in hizmet kalitesini bir kez daha tescilleyen seyahat severler, verdikleri değerli oylarla MP Hotels'in Türkiye'deki 7 otelini 2021 Traveller Review Awards ödülüne layık gördü. Çok değerli misafirlerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyoruz. Yeni sezonda da misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eylül 2015'te FTI Grubu tarafından kurulmuş olan Meeting Point Hotels 4 kıtada 11 ülkede 14.000'den fazla odası ve 70'den fazla tesisi ile beş farklı markayı barındıran uluslararası bir otel zinciridir. MP Hotels çatısı altında Labranda Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Club Sei ve Lemon & Soul Hotels gibi alt markalar bulunmaktadır.