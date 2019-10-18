Son Dakika Haberleri: Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı
Son Dakika Dünya Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı

Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı

1 saat önce

Mahkeme internet üzerinden konaklama hizmeti pazarlayan Booking.com şirketinin haksız rekabet yarattığına hükmetti

Booking.com davasında karar açıklandı: Hollanda merkezli şirket haksız rekabet yarattı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Booking.com şirketine karşı haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, internet üzerinden konaklama hizmeti pazarlayan şirketin haksız rekabete neden olduğuna hükmetti.


Booking.com'un "seyahat acenteliği" faaliyeti yaptığını tespit eden mahkeme, şirketin vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayıp, "dijital ve sabit iş yeri" açma yoluyla faaliyette bulunarak, idari-hukuki denetimlerden kaçındığı ve iş şartlarına uymadığını kaydetti.

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:12 
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Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi
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