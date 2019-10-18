Booking.com için haksız rekabet kararı
1 saat önce
Online rezervasyon platformu booking.com hakkında TÜRSAB tarafından açılan haksız rekabetin tespiti davasında karar çıktı.
Online rezervasyon platformu booking.com hakkında TÜRSAB tarafından açılan haksız rekabetin tespiti davasında karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:42
Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi, görevden alındı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti