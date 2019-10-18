Son Dakika Haberleri: Booking.com için haksız rekabet kararı
Son Dakika Ekonomi Booking.com için haksız rekabet kararı

Booking.com için haksız rekabet kararı

1 saat önce

Online rezervasyon platformu booking.com hakkında TÜRSAB tarafından açılan haksız rekabetin tespiti davasında karar çıktı.

Booking.com için haksız rekabet kararı, System.String[]

Online rezervasyon platformu booking.com hakkında TÜRSAB tarafından açılan haksız rekabetin tespiti davasında karar çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi, görevden alındı
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:21:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Booking.com için haksız rekabet kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]