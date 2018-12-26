Booking davasında yeni gelişme
2 saat önce
Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com'un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı hükmedildi.
Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com'un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı hükmedildi. Davada bir sonraki duruşma 12 Nisan 2019'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03
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