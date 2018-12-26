Son Dakika Haberleri: Booking davasında yeni gelişme

Booking davasında yeni gelişme

2 saat önce

Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com'un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı hükmedildi.

Booking davasında yeni gelişme, System.String[]
Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com'un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı hükmedildi. Davada bir sonraki duruşma 12 Nisan 2019'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 

Ekonomi
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