Son Dakika Haberleri: Booking gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 9.0 artışla 3.9 milyar dolara yükseldi
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Booking gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 9.0 artışla 3.9 milyar dolara yükseldi

1 saat önce

Seyahat hizmeti şirketi Booking Holdings Inc yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinin yıllık yüzde 9..0 artışla 3.9 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Booking gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 9.0 artışla 3.9 milyar dolara yükseldi, System.String[]
Seyahat hizmeti şirketi Booking Holdings Inc yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinin yıllık yüzde 9..0 artışla 3.9 milyar dolara ulaştığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada ikinci çeyrekte hisse başına kazançların da yıllık yüzde 11 artışla 22.44 dolara yükseldiği belirtilirken, dönem alt gelirinin ise 2018'in ilk üç ayına göre bir değişim göstermeyerek 979 milyon dolar olduğu açıklandı.
Bu dönemde ayrıca Booking üzerinden kiralanan oda sayısı yüzde 12 artışla 213 milyona, araba kiralama sayısı yüzde 1.2 artışla 21 milyon adede ve uçak bileti satışları da yüzde 2.4 artışla 2 milyon adede yükseldi.
Booking CEO'su Glenn Fogel, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Yaz seyahati sezonuna sağlam bir şekilde başlayarak Booking Holdings güçlü bir sezonu daha geride bıraktı. Küresel kapsamda konaklama işimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla ikinci çeyrekte 213 milyon oda rezerve edildiğini gördü."
Gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde Booking hisseleri yüzde 5.11 yükseldi.


CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:18 Kaynak: DHA
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