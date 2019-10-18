Son Dakika Haberleri: Booking kararı emsal olacak
Son Dakika Ekonomi Booking kararı emsal olacak

Booking kararı emsal olacak

50 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mahkemenin booking.com davasında haksız rekabet tespitine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 'emsal bir karar' yorumu yaptı.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mahkemenin booking.com davasında haksız rekabet tespitine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 'emsal bir karar' yorumu yaptı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17 
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Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi
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