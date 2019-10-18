Booking kararı emsal olacak
50 dakika önce
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mahkemenin booking.com davasında haksız rekabet tespitine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 'emsal bir karar' yorumu yaptı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mahkemenin booking.com davasında haksız rekabet tespitine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 'emsal bir karar' yorumu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17
Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve yardımcısı görevden alındı Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı Endüstri mühendisinin "çiftlik" hayali devlet desteğiyle gerçekleşti