Books At Berlinale'de 'Misafir' Var

KONUYA ilişkin yapılan açıklamaya göre, yazar Nermin Yıldırım'ın 'Misafir' isimli eseri, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak.

KONUYA ilişkin yapılan açıklamaya göre, yazar Nermin Yıldırım'ın 'Misafir' isimli eseri, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak. 'Misafir', Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den programa seçilen 12 kitaptan biri oldu. Etkinliğe 30'u aşkın ülkeden, 150'nin üzerinde edebi eser başvurdu.



Programa, yeni basılan, en çok satanlara giren veya ödül sahibi eserler seçiliyor. Seçilen eserlerin sunumları, 3 gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta Berlinale Co-Production Market'te gerçekleşecek. Yapılacak sunumlarda kitaplar, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara tanıtılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!

CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi