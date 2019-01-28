Son Dakika Haberleri: Books At Berlinale'de 'Misafir' Var

Books At Berlinale'de 'Misafir' Var

27 dakika önce

KONUYA ilişkin yapılan açıklamaya göre, yazar Nermin Yıldırım'ın 'Misafir' isimli eseri, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak.

Books At Berlinale'de 'Misafir' Var, System.String[]
KONUYA ilişkin yapılan açıklamaya göre, yazar Nermin Yıldırım'ın 'Misafir' isimli eseri, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak. 'Misafir', Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den programa seçilen 12 kitaptan biri oldu. Etkinliğe 30'u aşkın ülkeden, 150'nin üzerinde edebi eser başvurdu.

Programa, yeni basılan, en çok satanlara giren veya ödül sahibi eserler seçiliyor. Seçilen eserlerin sunumları, 3 gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta Berlinale Co-Production Market'te gerçekleşecek. Yapılacak sunumlarda kitaplar, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara tanıtılacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:21 

Frankfurt, Nermin Yıldırım, Güncel
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