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BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı - Son Dakika

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı

13.07.2021 17:46
BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı, System.String[]

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlanırken, programa seçilen 7 sivil toplum kuruluşu 10 bin dolara kadar proje desteği alıp, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlanırken, programa seçilen 7 sivil toplum kuruluşu 10 bin dolara kadar proje desteği alıp, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları açıklandı.

Programa katılan 19 sivil toplum kuruluşu arasından geliştirdikleri projelerle seçilen 7 sivil toplum kuruluşu, Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı oldu.

Programın ilk aşamasına katılan 19 sivil toplum kuruluşuna KWORKS tarafından yenilikçi proje fikirlerine yönelik mentorluk ve eğitimler ile hızlandırma desteği sunulurken, küresel uzman havuzuna erişimleri sağlandı.

Programın ikinci aşamasına devam etmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları ise 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

"BOOST Programı kapsamında toplam 7 sivil toplum kuruluşu desteklenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, iklim krizi, derinleşen eşitsizlikler gibi büyük meselelerin çözümünde ancak sivil toplum kuruluşları güçlendiği ölçüde umut verici sonuçlar alınabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda ve çeviklik kabiliyetlerini geliştirmede bir kaldıraca ihtiyaç duyduklarını gösterdi. Bu dönemde hızla hareket ederek sivil toplum kuruluşlarının dönüşüm süreçlerini desteklemeyi ve yeni iş modelleri ile etkilerinin artırılmasını amaçlayan BOOST Programı'nın ortağı olduk. BOOST Programı kapsamında toplam 7 sivil toplum kuruluşu desteklenecek, bu sivil toplum kuruluşları arasından Yapı Kredi de, sosyal sorumluluk fonu 'Ülkem İçin Değişken Fonu' ile Bilim Kahramanları Derneği ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na destek verecek. BOOST Programı'nı Topluluğumuzun sürdürülebilir büyüme anlayışını tanımlayan 'Geleceğe. Birlikte' manifestosunun önemli bir parçası olarak görüyorum.

Koç Topluluğu olarak dijital dönüşüm gündemimizi ve bu süreçte edindiğimiz deneyimleri yakın paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. BOOST Programı'nda Koç Topluluğu dijital dönüşüm liderlerinin gönüllü katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimleri ile gönüllü olarak bu programda sivil toplum kuruluşlarına destek vermesini çok değerli buluyorum. Programa katılan tüm sivil toplum kuruluşlarını, ekiplerini ve bu projeye emek veren çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum."

Nokta atışı çözümler geliştiren projeler öne çıktı

Verilen bilgiye göre, programın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları belirlenirken, kuruluşlarında kendi alanlarındaki sorunları iyi tespit edip nokta atışı çözümler geliştirmeleri, ekiplerin konuyu güçlü bir şekilde sahiplenmeleri ve geliştirilen projede teknolojinin kaldıraç olarak kullanılması ana kriterler olarak belirlendi.

Açıklamada seçilen 7 sivil toplum kuruluşunun geliştirdikleri projelere ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, imkanları yetersiz olan çocuklara erişerek STEM alanında eğitimler vermeyi amaçlayan Bilim Kahramanları Derneği, gönüllü ve mezunlarının aktif katılım sağlayabileceği ve ağ kurabileceği bir platform kuruyor. Platformun eğitim ortamının yanı sıra gönüllü ve mezunlar için kariyer planlama ve karşılıklı öğrenmeyi de destekleyen bir yapısının olması planlanıyor.

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı sağlayan Eğitim Reformu Girişimi, eğitim paydaşlarını nitelikli veriler, analizler ve iyi uygulamalar üzerinden bir araya getiren bir dijital platform için çalışmalar yapıyor.

Uygulama ile eğitimde veri okuryazarlığının da artırılması hedefleniyor. Eğitim Reformu Girişimi bu çalışmayı, platform temelli bir iş modeline dönüşümünün de ilk adımı olarak görüyor.

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, afetler sonrasında öncelikli olarak yapılan yardımların daha etkin bir şekilde organize edilmesini amaçlayan mobil bir e-nakit uygulaması geliştiriyor. Uygulama sayesinde afetzedeler kendi ihtiyaçlarını kendileri saptayıp alabilecek.

İstanbul'un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı, salgın dolayısıyla sosyal hayattan daha da uzaklaşmak zorunda kalan engelli bireylerin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir proje geliştiriyor.

Vakıf, web sitesini engelli bireyler için erişilebilir kılacak uygulamalar geliştirecek. Böylece hem İKSV etkinlikleriyle ilgili bilgilere hem de etkinliklerin kendilerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor.

Farklı ölçeklerde sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı projeler geliştirerek sosyal kalkınmaya katkı sağlayan Kalkınma Atölyesi, mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler ile özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmelerini sağlayacak online bir platform üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Platform üzerinden öğrenciler iş/staj imkanlarına ulaşabileceği gibi, özel sektör çalışanları ve öğretmenler de inovatif projeler veya ortaklıklar için çağrıda bulunabilecek.

Kurulduğu günden bu yana mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimleri konusunda sosyal ve hukuki destek veren, psiko-sosyal destek sağlayan, sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla çeşitli kurslar ve faaliyetler düzenleyen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, çalışanlarının psikolojik dayanıklılığını arttırmaya yönelik mobil bir uygulama tasarlıyor.

Uygulama, kullanıcıların psikolojik dayanıklılıklarını değerlendirmelerine ve takip etmelerine, dayanıklılıklarını güçlendirmek için bilgilere ve önerilere erişmelerine olanak tanıyacak. Dernek, uygulamayı farklı sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarında da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Özel ihtiyaçları olan çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle salgınla birlikte büyük zorluklar yaşandığına dikkat çeken Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, özel ihtiyaçları olan çocuklara, öğrencilere, ailelerine, bakım hizmeti verenlere ve öğretmenlere yönelik tasarlanmış bir çevrimiçi eğitim platformu kurmayı hedefliyor.

Pilot olarak Metin Sabancı Özel Eğitim Kurumu'na kayıtlı 60 öğrenci, aileleri ve öğretmenleri ile test edilecek platform, akabinde ilk olarak İstanbul Ataşehir ilçesinde eğitim görmekte olan 500 öğrencinin erişimine açılacak. Platform ve içeriklerinin öğretmenlerin erişimine açılması ile ulusal alanda yaygınlaşması hedefleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, geri dönüşüm, Türkiye, Mülteci, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ilk aşama tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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