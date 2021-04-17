Bor'da "İbadethane ve Sosyal Tesis Temizlik Ekibi" oluşturuldu - Son Dakika

Niğde'nin Bor Belediyesince ibadethanelerin, sosyal tesis ve umumi tuvaletlerin sürekli ve düzenli şekilde temizlenebilmesi için "İbadethane ve Sosyal Tesis Temizlik Ekibi" oluşturuldu.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, yaptığı açıklamada, camilerin temizlenmesi ve genel dezenfeksiyon noktasında oldukça yoğun şekilde çalışma başlattıklarını söyledi.

Baran, "Kovid-19 salgını ile insan sağlığının önemini çok daha derinden hissettiğimiz bu dönemde, özellikle camilerimiz ve umumi tuvaletlerin özenle temizlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Haftanın belirli günlerinde camilerin yanında sosyal tesis ve umumi tuvaletler rutin olarak güçlü kimyasallar ve sıcak tazyikli su kullanılarak temizlik çalışmaları yapılacaktır." dedi.