Bor'da kepçe operatörünü öldüren şüpheli, Ereğli'de yakalandı - Son Dakika

NİĞDE'nin Bor ilçesinde kepçe operatörü Ramazan Şahin Akbey'i (28) pompalı tüfekle öldüren T.A., Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalandı.

Olay, 26 Eylül'de Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kepçesiyle çalışan Ramazan Şahin Akbey'in bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen T.A., iddiaya göre pompalı tüfekle ateş etti. Akbey, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. Akbey, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.