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Bor'da Tiyatro Festivali Başladı

1 saat önce

Bor'da Tiyatro Festivali başladıNİĞDE - Niğde Bor İlçe Kaymakamlığı tarafından tiyatro festivali düzenlendi.

Bor'da Tiyatro Festivali başladı

NİĞDE - Niğde Bor İlçe Kaymakamlığı tarafından tiyatro festivali düzenlendi.
Bor tiyatro festivalinin açılışı protokol ve öğrencilerin Tren İstasyonundan Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezine yaptıkları kortej yürüyüşü ile başladı. Hafta boyunca okullar tarafından tiyatro gösterileri düzenlenecek. Festival tanıtım yürüyüşünün ardından Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İlk kez düzenlenen tiyatro festivalinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Şimşek, "Bor tiyatro festivali sayesinde Bor halkı ve öğrenciler tiyatroyu yakından tanıma fırsatı bulacaklar, tanışacaklar ve tiyatro sanatı ile daha çok iç içe olacaklar" dedi.
Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ ise, "Toplumsal anlamda bakıldığında sanat medeniyet inşası araçlarından biridir. Bir medeniyeti kurmada nasıl ki bilgiye, kültüre, ekonomiye ve askeri güce ihtiyaç var ise tüm bunların estetik forma dönüştürülmesinde de sanata ihtiyaç vardır. Tarihin bize öğrettiği en önemli derslerden birisi savaşlarla fetihlerle ülkeleri işgal edebilirsin topraklar kazanabilirsiniz ama sanattan mahrum iseniz fethettiğiniz bu topraklarda medeniyet inşa edemezsiniz" şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Niğde Dip sanat merkezi oyuncuları tiyatro oyunu sergiledi. Öğretmenlerden oluşan Yedi iklim grubu tarafından konser verildi.
Bor sanat festivalin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İkmal Albay Sinan Şentürk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:23 Kaynak: İHA

Niğde, Yerel
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